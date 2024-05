Un episodio singolare ha scosso il bar Riviera sul lungomare di Bari, dove una coppia ha ordinato un abbondante aperitivo senza poi saldare il conto, scappando con l’ingente pasto consumato. Il loro ordine, che comprendeva un’insalata di mare, due bottiglie di vino, un cocktail di gamberi, contorni vari, un amaro, due dolci e altro ancora, ammontava a 153 euro.

L’Incidente

La coppia, apparentemente ben consapevole della somma che avrebbe dovuto pagare, si è goduta il lauto pasto prima di dileguarsi senza pagare. Secondo le prime ricostruzioni, la loro mossa potrebbe essere stata pianificata, contando sulla velocità per sfuggire al pagamento.

Reazione dei Titolari

Vito Carlone, uno dei titolari del bar Riviera, ha deciso di non lasciare che l’incidente passasse inosservato. Ha pubblicato sui social media le foto della coppia, sperando di rintracciarli e ottenere il pagamento dovuto. In un’intervista a La Repubblica, Carlone ha spiegato: “Ho deciso di divulgare l’episodio per far capire a queste persone che devono avere il coraggio di venire a saldare il conto. Hanno avuto la furbizia e la scaltrezza di mangiare e bere a nostre spese”.

Il Messaggio sui Social

L’appello sui social ha attirato l’attenzione di molti utenti, generando un ampio dibattito sull’accaduto. Molti hanno espresso solidarietà verso i titolari del bar, condannando il comportamento della coppia e auspicando che vengano rintracciati e costretti a pagare quanto dovuto.

La Solidarietà della Comunità

L’episodio ha sollevato una discussione sulla correttezza e il rispetto verso chi lavora nel settore della ristorazione, già duramente colpito dalle recenti crisi economiche. La comunità locale e gli utenti dei social media hanno mostrato grande supporto per i titolari del bar Riviera, alcuni offrendo suggerimenti su come prevenire simili episodi in futuro.