Con un concerto all’alba in Villa Campolieto a Ercolano (Napoli), proprio sul Vesuvio, ha preso il via la 35esima edizione di Itinerari Vesuviani, iniziativa culturale promossa da Fondazione Ente Ville Vesuviane, in collaborazione con l’associazione Amici delle Ville e dei Siti Vesuviani, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Campania, e Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco.

“Dall’alba al tramonto”, il titolo della rassegna che, alle 5.15, ha dato al pubblico l’opportunità di ammirare il sorgere del sole sulla terrazza della dimora settecentesca ‘sospesa’ tra Vesuvio e mare, sulle note di un concerto con un trio di fiati dei maestri Lello Palma (sassofono), Nicola Di Donna (tromba) ed Enzo Vuolo (trombone); direttore artistico maestro Antonio Di Donna e direttore musicale maestro Antonio Graziano. Tra i brani: Nessun dorma, Una lunga storia d’amore, Just a gigolo, Napule è di Pino Daniele, Grande Amore de il Volo, Overjoyed e altri.

“Intendiamo potenziare, in maniera estremamente forte ed efficace, l’azione di promozione e valorizzazione delle straordinarie Ville Vesuviane e quest’anno tante iniziative e progetti sono in corso di attivazione” ha detto il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda. “Stamattina partono due importanti progetti: Itinerari Vesuviani e Passeggiate Leopardiane. Itinerari parte all’alba, in un momento carico di suggestione e bellezza e il folto pubblico presente ci carica di entusiasmo e ci fa capire che ci stiamo muovendo nella giusta direzione”.

Il direttore generale della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Roberto Chianese: “A Villa Campolieto, quest’anno, abbiamo voluto sperimentare una nuova formula di Itinerari Vesuviani. Siamo all’alba e ogni domenica, per tutte le domeniche di maggio, saremo nelle ville del Miglio d’Oro: il 12 alla Reggia di Portici al tramonto e poi il 19 a San Giorgio a Cremano in Villa Bruno e Villa Vannucchi e chiuderemo il 26 al Parco sul Mare di Villa Favorita in occasione della regata storica sulle rotte dei Borboni”.

Celeste Fidora presidente dell’associazione Amici delle Ville e dei Siti Vesuviani dice: “in questi anni abbiamo voluto dare un esempio per far conoscere sempre meglio le Ville Vesuviane. Quest’anno, all’alba, perché l’alba con il sole che sorge dal Vesuvio è uno spettacolo davvero da non perdere. Ci auguriamo che questo possa essere di esempio per promuovere altre iniziative del genere sul territorio”. A seguire una visita guidata tra le sale di Villa Campolieto.