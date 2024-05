In un’attività commerciale situata in pieno centro di Avellino, la Squadra Mobile ha scoperto un vero e proprio laboratorio per la produzione e il confezionamento di sostanze stupefacenti. Un uomo di 35 anni, residente ad Avellino, è stato arrestato in flagranza di reato dopo che gli investigatori avevano concentrato la loro attenzione su di lui per diverse settimane.

L’Operazione della Squadra Mobile

Durante un controllo approfondito nel retrobottega del negozio, gli agenti hanno trovato dieci grammi di cocaina, suddivisi in bustine ermeticamente termosaldate pronte per la distribuzione. Oltre alla droga, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione, strumento indispensabile per il dosaggio delle sostanze stupefacenti.

Procedura Legale e Misure Precautelari

Su disposizione della Procura di Avellino, il commerciante è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di conferma dell’arresto. Questa misura cautelare è stata adottata per prevenire ulteriori attività illegali e garantire che l’indagine possa proseguire senza interferenze.

Implicazioni e Reazioni della Comunità

L’arresto di questo commerciante ha suscitato grande scalpore nella comunità locale, soprattutto considerando la posizione centrale della sua attività. La scoperta del laboratorio di droga nel cuore della città ha sottolineato la necessità di un monitoraggio continuo e rigoroso delle attività commerciali per prevenire simili episodi.

Le autorità locali hanno ribadito il loro impegno nella lotta contro il traffico di droga e hanno elogiato il lavoro della Squadra Mobile. L’operazione rappresenta un importante successo nella repressione dello spaccio di stupefacenti, un fenomeno che minaccia la sicurezza e il benessere della comunità.