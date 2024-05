Un tragico evento ha sconvolto la comunità di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dove un ragazzo di 17 anni, Giuseppe Cacciapaglia, è morto nel pomeriggio a causa di un fulmine. Il giovane era impegnato in attività di pascolo insieme al padre quando è stato sorpreso da un violento temporale.

I Fatti

Durante il nubifragio, Giuseppe è stato colpito da una potente scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra. Nonostante sia riuscito a rialzarsi, il 17enne è deceduto poco dopo a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso del giovane.

Maltempo su Bari e Provincia

L’incidente si è verificato in un contesto di forte maltempo che ha colpito Bari e le zone circostanti nella giornata di sabato 18 maggio. Il temporale ha causato numerosi disagi, tra cui allagamenti in sottopassi e scantinati, costringendo le autorità a chiudere al traffico veicolare diversi sottopassi per alcuni minuti. I vigili del fuoco sono stati impegnati in vari interventi per risolvere le situazioni critiche create dall’acqua.

Implicazioni e Riflessioni

La morte di Giuseppe Cacciapaglia è una tragica testimonianza dei pericoli legati agli eventi atmosferici estremi, specialmente in un periodo in cui fenomeni meteorologici estremi sembrano diventare sempre più frequenti. Questa tragedia richiama l’attenzione sulla necessità di prendere precauzioni adeguate durante temporali e altre condizioni meteorologiche avverse.