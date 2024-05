I comitati di pendolari della Circumvesuviana hanno indetto una manifestazione per venerdì 31 maggio alle ore 16:30 presso la stazione terminale di Porta Nolana. La protesta è rivolta contro la decisione dell’Ente Autonomo Volturno (EAV) di chiudere la linea ferroviaria Napoli-Nola-Baiano dal 1° luglio all’11 settembre. La decisione, presa senza fornire adeguate soluzioni alternative, ha scatenato la rabbia e la frustrazione dei pendolari, già esasperati dai disservizi quotidiani.

Critiche alla Gestione EAV

Durante la riunione di lunedì con i vertici dell’EAV, i rappresentanti dei pendolari hanno evidenziato le numerose carenze del servizio. Enzo Ciniglio e Salvatore Ferraro, portavoce dei comitati “NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA” e “CIRCUMVESUVIANA – EAV” rispettivamente, hanno denunciato l’insufficienza dei bus sostitutivi programmati e l’assenza della documentazione sui lavori, nonostante le promesse fatte durante l’incontro.

“La gestione delle linee vesuviane negli ultimi anni è stata caratterizzata da continui tagli,” afferma Ciniglio. “Meno treni, meno corse, meno stazioni presenziate e meno fermate aperte hanno reso la vita dei pendolari un inferno.”

Un Piano di Chiusura Contestato

La chiusura della linea Napoli-Baiano per circa 80 giorni è stata accolta con forte opposizione. I pendolari ritengono che i lavori potrebbero essere effettuati di notte o durante i weekend, minimizzando così l’impatto sui viaggiatori. La chiusura totale è vista come un espediente per recuperare treni da destinare alla linea per Sorrento, una pratica giudicata inaccettabile.

“È essenziale garantire il diritto alla mobilità per tutti,” sostiene Ferraro. “La chiusura prolungata della linea serve solo a peggiorare una situazione già critica.”

Richieste dei Pendolari

I comitati chiedono all’EAV di riorganizzare il servizio in modo equo su tutte le linee, distribuendo le corse per ridurre i disagi. Con l’autunno alle porte, c’è la preoccupazione che la situazione possa ulteriormente peggiorare se non verranno prese misure correttive.

Appello alla Partecipazione

I comitati invitano tutti i pendolari e i cittadini preoccupati per il futuro della circumvesuviana a unirsi alla manifestazione. “NON MOLLIAMO!” è lo slogan scelto per l’evento, che rappresenta la determinazione dei pendolari a lottare per un servizio ferroviario dignitoso.

L’appuntamento è fissato per venerdì 31 maggio alle ore 16:30 alla stazione terminale di Portanolana. I manifestanti sperano che una partecipazione massiccia possa far riconsiderare all’EAV le proprie decisioni e portare a una gestione più trasparente ed efficace del servizio ferroviario.