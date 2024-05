Giovedì 30 maggio si prevede una giornata di disagi per gli utenti che utilizzano i mezzi di trasporto gestiti dall’Ente Autonomo Volturno (Eav). Lo stesso Eav ha comunicato che, per quella data, è stato proclamato uno sciopero aziendale di quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00, indetto dall’organizzazione sindacale Orsa.

Le Cause dello Sciopero

Le ragioni alla base di questa azione di protesta sono principalmente due:

Utilizzo Improprio degli Agenti: Gli agenti impiegati sui turni di manovra e sui turni di riserva sono utilizzati in modo non conforme alle norme, secondo quanto dichiarato dal sindacato.

Problemi con le Ferie: Esistono difficoltà nel godimento delle giornate di ferie, un problema che sembra persistere e che ha contribuito alla decisione di scioperare.

Impatto sui Servizi

Durante l’orario dello sciopero, la regolare effettuazione delle corse dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno alla protesta. Questo significa che non tutti i servizi potrebbero essere garantiti, e gli utenti potrebbero dover affrontare cancellazioni o ritardi nelle corse dei mezzi pubblici.

Informazioni Utili per i Viaggiatori

Per minimizzare i disagi, Eav ha messo a disposizione sul proprio sito web (www.eavsrl.it) le informazioni relative alle ultime partenze garantite prima dell’inizio dello sciopero e alle prime corse che riprenderanno dopo la fine dell’astensione. Si consiglia agli utenti di consultare queste informazioni per pianificare al meglio i propri spostamenti.