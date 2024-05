Inizio di settimana caratterizzato da disagi per i pendolari che utilizzano la linea della Circumvesuviana tra Napoli e Pompei, gestita dall’Ente Autonomo Volturno (EAV). La tratta, già interessata da interruzioni parziali lo scorso fine settimana a causa di lavori in corso, è stata ulteriormente colpita da problemi tecnici tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati. Secondo quanto comunicato dalla stessa società di trasporti attraverso una nota ufficiale, “a causa di motivi tecnici tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati, la circolazione ferroviaria è interrotta lungo questo tratto”. Questo imprevisto ha causato notevoli disagi per gli utenti che dipendono da questo mezzo di trasporto per i loro spostamenti quotidiani. Già domani inoltre sulla stessa tratta, e su quella tra Poggiomarino e Sarno, è previsto un stop peril passaggio del Giro d’Italia.

Di fronte a questa situazione, l’EAV ha prontamente attivato un servizio bus sostitutivo per consentire ai passeggeri di raggiungere le proprie destinazioni nonostante l’interruzione della circolazione ferroviaria. Tuttavia, nonostante gli sforzi per mitigare gli inconvenienti, l’interruzione dei servizi ferroviari ha inevitabilmente provocato ritardi e disagi per i pendolari, influenzando la loro routine quotidiana e causando potenziali problemi di organizzazione per lavoro o altri impegni.

Questa non è la prima volta che la Circumvesuviana si trova al centro di criticità e disagi per i suoi utenti. Problemi tecnici, ritardi e interruzioni delle corse sono diventati, purtroppo, una costante fonte di frustrazione per i pendolari che dipendono da questo servizio di trasporto pubblico per i loro spostamenti nella zona vesuviana.

La situazione solleva, ancora una volta, interrogativi sulla manutenzione e sull’efficienza dei mezzi e delle infrastrutture della Circumvesuviana, nonché sulla capacità dell’EAV di gestire prontamente e adeguatamente situazioni di emergenza e imprevisti tecnici.