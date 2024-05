La Procura di Roma ha avviato un’indagine sull’aggressione subita da Chef Rubio, nome d’arte di Gabriele Rubini, avvenuta lo scorso 15 maggio fuori dalla sua abitazione a Frascati, nei pressi di Roma. Il noto chef, celebre anche per le sue posizioni pro-Palestina, ha denunciato l’episodio con un video pubblicato su X (ex Twitter), in cui mostrava le ferite riportate e la testa sanguinante.

Dettagli dell’Aggressione

L’aggressione è avvenuta in circostanze ancora poco chiare. Secondo quanto riportato da Rubini, è attaccato da ignoti mentre si trovava fuori dalla sua abitazione. Il video pubblicato sui social ha suscitato immediatamente reazioni di sdegno e solidarietà nei confronti dello chef, conosciuto per il suo impegno sociale e le sue opinioni schiette su temi politici e umanitari.

L’Indagine

La Procura di Roma, guidata dai pm di piazzale Clodio, ha aperto un fascicolo contro ignoti, procedendo per il reato di lesioni aggravate dall’odio razziale. Questa qualificazione del reato suggerisce che gli inquirenti sospettano che l’aggressione possa essere stata motivata dalle posizioni pubbliche di Rubini, in particolare il suo supporto alla causa palestinese.

La Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) sta quindi conducendo le indagini per identificare gli autori del pestaggio. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona e raccogliendo testimonianze che possano aiutare a ricostruire l’accaduto e a individuare i responsabili.

Reazioni e Solidarietà

L’aggressione a Chef Rubio ha suscitato una vasta ondata di solidarietà. Molte personalità del mondo dello spettacolo, della politica e dell’attivismo sociale hanno espresso vicinanza a Rubini, condannando con fermezza l’atto di violenza. Il video condiviso dallo chef ha messo in luce la gravità delle ferite subite, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli individui che esprimono pubblicamente opinioni critiche o impopolari.

Contesto delle Aggressioni Motivazionali

L’aggressione subita da Chef Rubio si inserisce in un contesto più ampio di crescenti tensioni politiche e sociali. Gli episodi di violenza motivati dall’odio razziale o politico sono purtroppo in aumento, riflettendo un clima di intolleranza che richiede una risposta decisa da parte delle istituzioni e della società civile.