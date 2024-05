Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotte dai Carabinieri, che hanno avviato le ricerche a seguito della denuncia della vittima, riluttante a pagare la somma richiesta. Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti sono riusciti a identificare il 21enne.

Raccolta delle Prove e Arresto

Gli elementi raccolti durante le indagini hanno consentito alla Procura di chiedere e ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli Nord l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto è eseguito dai Carabinieri della stazione di Qualiano.

Il Metodo del “Cavallo di Ritorno”

Il “cavallo di ritorno” è una pratica estorsiva diffusa in alcune aree, in cui i malviventi, dopo aver rubato un veicolo, chiedono un riscatto per la sua restituzione. Questo metodo non solo rappresenta un grave reato, ma crea anche un clima di paura e insicurezza tra i cittadini.

Reazioni e Sicurezza

L’arresto del giovane rappresenta un importante passo nella lotta contro la criminalità locale e invia un chiaro messaggio contro le pratiche estorsive. Le autorità locali continuano a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di questo tipo.