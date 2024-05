La Carta Acquisti, nota anche come Social Card, è un prezioso sostegno economico per le famiglie con figli minori di 3 anni e per gli anziani sopra i 65 anni, ed in questo giorni ci sarà una ricarica. Questo aiuto, pari a 80 euro bimensili, è ricaricato ogni due mesi sulla carta prepagata postale. Ecco tutte le informazioni relative al pagamento della Carta Acquisti per Maggio 2024.

Calendario Pagamento Carta Acquisti Maggio 2024

Per ricevere il pagamento della Carta Acquisti per il periodo di Maggio e Giugno 2024, è essenziale aver aggiornato correttamente il modello ISEE 2024. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve essere presentata senza errori o omissioni. Dopo il rilascio della DSU, è necessario controllare i requisiti economici, con particolare attenzione al valore ISEE 2024 indicato sull’attestazione.

La ricarica della Carta Acquisti per Maggio 2024 è iniziata dal 6 Maggio 2024 e continuerà fino alla fine del mese per coloro che hanno aggiornato tempestivamente il modello ISEE. Questa ricarica copre le mensilità di Maggio e Giugno 2024.

Requisiti per la Carta Acquisti 2024

La Carta Acquisti spetta:

Ai genitori con figli minori di tre anni nel nucleo familiare.

Alle persone con età maggiore di 65 anni.

Questo sostegno è distinto dalla “Carta Dedicata a Te” e prevede una ricarica bimestrale di 80 euro. Il giorno del pagamento varia ogni mese, e l’importo totale annuale è di 480 euro, che viene sottratto dal sussidio economico Assegno di Inclusione.

Verifica del Saldo della Carta Acquisti a Maggio 2024

Per controllare il saldo della Carta Acquisti nel mese di Maggio 2024, è possibile:

Contattare il numero verde INPS: 800.666.888 da telefono fisso, fornendo il numero della carta prepagata e la data di nascita.

Chiamare il numero a pagamento: 06.4526.6888 da telefono cellulare e dall’estero.

Numero verde gratuito: 800.130.640, per ricevere un SMS con l’indicazione del saldo disponibile.

Mancata Ricarica della Carta Acquisti: Cosa Fare?

Se la ricarica di Maggio 2024 non è stata ricevuta, è importante:

Verificare l’aggiornamento corretto del modello ISEE 2024.

Controllare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

I pagamenti possono slittare fino alla fine del mese di Maggio 2024, quindi è possibile che la ricarica arrivi anche negli ultimi giorni del mese.

La Carta Acquisti rappresenta un aiuto fondamentale per molte famiglie italiane. Per garantire la continuità del beneficio, è cruciale mantenere aggiornati i propri dati ISEE e monitorare le date di pagamento. Chiunque avesse dubbi o riscontrasse problemi con la ricarica può contattare l’INPS attraverso i canali indicati per ottenere assistenza.