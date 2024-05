La Carta Acquisti rappresenta un efficace strumento di sostegno economico, introdotto nel 2008 tramite il Decreto legge 112/2008 ed è in arrivo una ricarica da 80 euro. Questa carta di pagamento prevede un credito di 40 euro, ricaricato ogni due mesi, ed è destinata agli anziani dai 65 anni in su e alle famiglie con figli minori di tre anni, aventi un ISEE non superiore ai 15.000 euro. Inizialmente riservata ai residenti italiani, dal 2014 il beneficio è stato esteso anche ai cittadini residenti negli Stati membri dell’Unione Europea.

Come Richiedere la Carta Acquisti

Per ottenere la Carta Acquisti, è necessario presentare la domanda presso l’ufficio postale più vicino, utilizzando i moduli disponibili sui siti di Poste Italiane o del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La carta acquisti è ricaricata ogni bimestre per un totale annuo di 80 euro.

Chi può presentare la domanda?

Il titolare della carta, se maggiorenne.

Un familiare del titolare, se il titolare è minorenne o incapace.

Un delegato, nel caso in cui il titolare non possa presentarsi personalmente.

Documentazione necessaria:

Documento di identità del richiedente e del titolare della carta, se diverso.

Codice fiscale del richiedente e del titolare della carta, se diverso.

Attestazione ISEE in corso di validità.

Certificazione INPS che attesta il possesso dei requisiti necessari.

L’ufficio postale invierà la richiesta all’INPS tramite un sistema telematico per la verifica dei requisiti, e la carta verrà rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Requisiti Specifici

Per persone over 65:

Cittadinanza italiana.

Iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente.

Trattamenti pensionistici o assistenziali inferiori a 8.052,75 euro annui (10.737,00 euro per chi ha 70 anni o più).

ISEE inferiore a 8.052,75 euro.

Non essere titolare di molteplici utenze o proprietà, né possedere un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro.

Non fruire di vitto assicurato dallo Stato.

Per famiglie con figli minori di tre anni:

Cittadinanza italiana.

Iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente.

ISEE inferiore a 8.052,75 euro.

Non essere titolare di molteplici utenze o proprietà oltre i limiti stabiliti, né possedere un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro.

Benefici Aggiuntivi e Negozi Convenzionati

I titolari della Carta Acquisti possono godere di uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie convenzionate. Questo sconto non si applica a medicinali speciali o al pagamento di ticket sanitari, ma è cumulabile con altre promozioni o sconti.

News e Aggiornamenti

Il governo ha introdotto anche la tessera elettronica “Dedicata a te” per l’acquisto di beni di prima necessità e carburante, riservata a chi ha un ISEE fino a 15.000 euro. La Carta Acquisti, gratuita e simile a una carta prepagata, permette di effettuare acquisti che saranno direttamente saldati dallo Stato.

Per ulteriori dettagli e per la lista dei negozi convenzionati, è possibile consultare i siti istituzionali indicati o rivolgersi alla propria associazione di categoria.