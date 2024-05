Gli aggiornamenti sulla situazione dei Campi Flegrei continuano a destare preoccupazione. Durante un’audizione in Commissione Ambiente alla Camera, il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha illustrato lo stato attuale e le misure previste per affrontare il fenomeno bradisismico nella zona.

Il Contesto

I Campi Flegrei, situati nei pressi di Napoli, ospitano circa 80mila persone che vivono sopra uno dei vulcani più pericolosi del mondo. Nonostante i rischi evidenti, finora non si è parlato di evacuazione. Musumeci ha dichiarato che, sebbene in passato si fosse discusso di possibili aiuti governativi per chi volesse spostarsi, questa ipotesi è stata temporaneamente accantonata.

Misure e Interventi

Il Dipartimento della Protezione Civile ha delimitato una prima zona di intervento che include parte dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, coinvolgendo circa 85mila persone e 15mila edifici. Musumeci ha sottolineato che, sebbene possa sembrare che il governo stia agendo in ritardo, in realtà per 42 anni non si è parlato del fenomeno bradisismico. Ora l’obiettivo è imparare a convivere con i vari rischi presenti.

Critiche alla Politica Urbanistica

Musumeci ha criticato duramente la politica urbanistica che ha consentito la costruzione di edifici nei Campi Flegrei, definendola “criminale”. Ha ribadito che le persone che vivono in queste aree non hanno alcuna responsabilità e che chi doveva vigilare non ha fatto il proprio dovere, una mancanza che considera grave.

Finanziamenti e Piani di Intervento

Il decreto-legge 140 del 2023 aveva già stanziato 40 milioni di euro per migliorare la resistenza degli edifici pubblici nei Campi Flegrei. Ora, il governo intende aumentare lo stanziamento di ulteriori 130 milioni di euro, destinati prioritariamente agli edifici scolastici e a quelli che ospitano minori, come il carcere minorile.

Valutazione della Vulnerabilità Edilizia

Un altro ambito di intervento riguarda il patrimonio edilizio privato. Sarà possibile distinguere le aree della zona di intervento in diverse fasce di vulnerabilità, valutate su base statistica. Questa rappresentazione permetterà di definire le priorità di approfondimento della vulnerabilità degli edifici, richiedendo l’accesso all’interno degli stessi per una schedatura più dettagliata.

Situazione Attuale

Nonostante gli interventi pianificati, l’allerta nella zona dei Campi Flegrei rimane gialla. Questo stato di attenzione costante sottolinea la necessità di una vigilanza continua e di interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei residenti.