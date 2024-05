Asportata una batteria da una delle stazioni di rilevamento presenti nella zona dei Campi Flegrei. Il fatto, verificatosi venerdì pomeriggio e risolto nella stessa giornata (la batteria è stata ritrovata a poca distanza), è stato denunciato con amarezza dal direttore dell’osservatorio vesuviano Mauro Antonio Di Vito, intervenuto nel corso di una seduta della commissione consiliare Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli. “Purtroppo non è la prima volta che accadono cose simili alle nostre stazioni di rilevamento, non soltanto ai Campi Flegrei. Ma in questa fase tanto delicata, simili gesti sono intollerabili”.

Asportata una batteria da una delle stazioni di rilevamento presenti nella zona dei Campi Flegrei. Il fatto, verificatosi venerdì pomeriggio e risolto nella stessa giornata (la batteria è stata ritrovata a poca distanza), è stato denunciato con amarezza dal direttore dell’osservatorio vesuviano Mauro Antonio Di Vito, intervenuto nel corso di una seduta della commissione consiliare Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli. “Purtroppo non è la prima volta che accadono cose simili alle nostre stazioni di rilevamento, non soltanto ai Campi Flegrei. Ma in questa fase tanto delicata, simili gesti sono intollerabili”.