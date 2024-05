Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha annunciato la firma del decreto per la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile a sostegno della Regione Campania. La decisione è stata presa quindi in risposta alla richiesta del presidente della Regione per affrontare l’emergenza dovuta all’evento sismico del 20 maggio scorso nei Campi Flegrei, nell’ambito del fenomeno bradisismico in atto.

Interventi e Coordinamento

Il ministro Musumeci ha dichiarato: «Il nostro Dipartimento assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della Protezione civile, a supporto delle strutture regionali, allo scopo di concorrere ad assicurare l’assistenza ed il soccorso ai cittadini coinvolti». Questo intervento mira a fornire un supporto tempestivo ed efficace per garantire la sicurezza e l’assistenza necessaria ai residenti delle aree colpite.

Risorse e Sicurezza

Parallelamente, il governo sta lavorando con i ministri competenti per effettuare una ricognizione accurata delle risorse finanziarie necessarie per i primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle abitazioni civili, soprattutto in zone ad elevato rischio sismico. L’obiettivo è avviare rapidamente i lavori di consolidamento e messa in sicurezza per ridurre al minimo i rischi per la popolazione.

Potenziamento delle Operazioni Tecniche

Musumeci ha inoltre disposto un potenziamento e un’accelerazione del lavoro dei tecnici incaricati della ricognizione della vulnerabilità delle strutture edificate. Pur riconoscendo la complessità delle procedure, il ministro ha sottolineato l’importanza di agire con celerità per garantire la sicurezza dei residenti.

Restituire Serenità ai Residenti

«L’unico obiettivo del governo», ha concluso Musumeci, «è quello di restituire la possibile serenità a quanti abitano sui Campi Flegrei, purché consapevoli delle criticità con le quali convivono». Questo impegno rappresenta un passo importante per affrontare le sfide poste dal fenomeno bradisismico e per garantire la protezione e il benessere dei cittadini coinvolti.