Busitalia, la compagnia del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha vinto la gara per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale a Salerno e nella provincia di Napoli per i prossimi dieci anni dove agirà al posto dei bus Eav. Questa aggiudicazione, formalizzata da Acamir, l’agenzia della Regione Campania, segna un’importante transizione dal precedente gestore, EAV, che non ha partecipato alla gara al ribasso.

Dettagli della Gara e Servizi Offerti

La gara riguarda i servizi urbani ed extraurbani di Salerno, con una produzione annua prevista di 28,5 milioni di km. Per quanto riguarda i servizi extraurbani nella provincia di Napoli, la produzione annua di Busitalia è stimata è ai 35 milioni di km che svolgeva Eav prima della gara. Complessivamente, questi servizi saranno gestiti con una flotta di 1.390 autobus, garantendo una copertura capillare del territorio.

Sfide e Problemi da Risolvere

Nonostante l’entusiasmo per l’aggiudicazione, restano diversi nodi da risolvere. Uno dei principali riguarda la gestione dei servizi sostitutivi della Circumvesuviana, la linea ferroviaria locale spesso soggetta a interruzioni. La questione delle coincidenze con i treni EAV rappresenta un’altra sfida significativa, poiché la sincronizzazione degli orari è cruciale per garantire un servizio efficiente e senza intoppi per i pendolari.

Inoltre, c’è il tema del personale. I lavoratori di EAV che saranno assorbiti da Busitalia hanno espresso preoccupazioni riguardo al loro futuro e alle condizioni di lavoro con il nuovo gestore. La transizione del personale dovrà essere gestita con attenzione per assicurare continuità e qualità del servizio.

Dichiarazioni e Prospettive Future

Stefano Bonora, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia, ha espresso grande soddisfazione per l’aggiudicazione: “Siamo molto soddisfatti di questo importante risultato che rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita di Busitalia in assoluta coerenza con quanto previsto nel nostro piano industriale”. Questa dichiarazione sottolinea l’importanza strategica di questa vittoria per Busitalia, che continua ad espandere la propria presenza nel settore del trasporto pubblico locale.