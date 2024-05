Un grave incidente stradale è avvenuto nella frazione Bosco, ad Albanella, coinvolgendo un’automedica della Croce Rossa di Capaccio Paestum. Il veicolo, in servizio presso la postazione di Agropoli, stava raggiungendo un’abitazione della zona per un intervento di soccorso quando si è scontrato con un’altra auto, una Opel, nei pressi di un incrocio in località Piano del Carpine.

Dinamica dell’Incidente e Conseguenze

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Nell’impatto, un’infermiera a bordo dell’automedica è rimasta ferita. È stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale dai colleghi a bordo di un’altra ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Scalo.

Intervento delle Forze dell’Ordine

I carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.

L’incidente ha messo in evidenza i rischi che il personale sanitario corre quotidianamente mentre è impegnato a prestare soccorso. La comunità locale attende ulteriori dettagli sull’accaduto e sulle condizioni dell’infermiera ferita.