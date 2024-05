Il bonus anziani di 1000 euro è un’iniziativa volta a offrire uno sconto per un soggiorno termale nella località di Alì Terme, in provincia di Messina, rivolto a persone di età superiore ai 60 anni che rientrano in una determinata fascia di reddito ISEE. Ecco una panoramica su come funziona e quali sono i requisiti per poterlo ottenere.

Cos’è e Come Funziona

Si tratta di uno sconto applicato per un soggiorno termale che si terrà tra il 13 e il 25 ottobre ad Alì Terme, riservato a un massimo di 80 anziani. La struttura per il soggiorno è già stata selezionata per l’occasione.

Requisiti per Ottenere il Bonus

Età: Il bonus è rivolto a persone di età superiore ai 60 anni.

ISEE: I potenziali beneficiari devono rientrare in una specifica fascia di reddito ISEE.

Residenza: È necessario essere residenti a Nardò, comune della provincia di Lecce, dove l’amministrazione comunale ha promosso questa iniziativa.

Modalità di Applicazione e Tempi

Gratuità: Chi ha un ISEE compreso tra 0 e 2.000 euro potrà usufruire del soggiorno gratuitamente.

Contributo: Coloro con un reddito compreso tra 2.001 e 5.000 euro dovranno versare il 20% della spesa, con una percentuale crescente in base all’ISEE fino a chi supera i 15.000 euro e dovrà saldare l’intero importo.

Scadenza: La scadenza per presentare la domanda è fissata al 14 giugno 2024.

Modalità di Domanda: È possibile presentare la domanda tramite documenti prestampati disponibili presso gli uffici comunali o attraverso il portale online del comune di Nardò.

Graduatoria e Selezione

Se le adesioni supereranno i posti disponibili, verrà stilata una graduatoria dando priorità a coloro con parametri ISEE più bassi.

Il bonus anziani da 1000 euro offre quindi l’opportunità di godere di un soggiorno termale a prezzi agevolati per gli anziani residenti a Nardò che soddisfano determinati criteri di reddito. È un’iniziativa mirata a promuovere il benessere e il relax per questa fascia della popolazione.