Continuano ad essere disponibili particolari bonus per sostenere le famiglie italiane, non solo quelle in maggiore difficoltà economica, ma anche giovani e genitori con figli a carico e tra questi, il bonus per le gite scolastiche a 150 rappresenta un’importante opportunità per molte famiglie. Ma resta l’ultimo giorno per fare domanda.

Dettagli del Bonus

Il bonus per le gite scolastiche è un’agevolazione pensata per aiutare le famiglie a sostenere le spese per le gite scolastiche o i viaggi d’istruzione dei propri figli. La cifra messa a disposizione è di 150 euro per ogni studente delle scuole superiori.

Requisiti per Richiedere il Bonus

Non tutte le famiglie possono usufruire di questo incentivo. I requisiti principali sono:

ISEE inferiore a 15.000 euro: Il bonus da 150 euro per i figli è destinato alle famiglie con un reddito ISEE che non supera questa soglia.

Termini di scadenza: La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio.

Disponibilità dei fondi: Il bonus verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili, e l’ordine cronologico delle domande sarà preso in considerazione nella graduatoria.

Come Fare la Richiesta

Per richiedere il bonus, le famiglie devono seguire questi passaggi:

Accesso alla Piattaforma Unica “Famiglie e Studenti”: La domanda deve essere effettuata attraverso questa piattaforma ufficiale.

Identificazione e Autenticazione: È necessario identificarsi e autenticarsi come richiesto dal sistema.

Selezione della Categoria: Dopo l’accesso, selezionare la categoria Servizi, poi la sotto-sezione Agevolazioni, e infine l’ambito Viaggi di istruzione.

Presentazione della Domanda: Compilare il modulo di richiesta con i dati richiesti. Se in famiglia ci sono più figli che soddisfano i requisiti, è possibile fare domanda per ciascuno di loro.

Esito della Richiesta

Una volta presentata la domanda, l’INPS effettuerà i controlli necessari. L’esito della richiesta sarà comunicato attraverso la stessa piattaforma utilizzata per la domanda. La piattaforma calcolerà anche l’importo dell’agevolazione, se la richiesta sarà approvata.

Conclusione

Il bonus per le gite scolastiche rappresenta un’opportunità significativa per molte famiglie italiane, permettendo ai giovani di partecipare a esperienze educative importanti senza gravare ulteriormente sul bilancio familiare. Tuttavia, è fondamentale fare richiesta tempestivamente, considerando la scadenza del 31 maggio e la disponibilità limitata dei fondi. Le famiglie interessate sono invitate a verificare i requisiti e a procedere con la domanda il prima possibile.