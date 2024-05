Il 2024 offre una serie di sostegni significativi per le famiglie con figli che frequentano la scuola e l’università, con una vasta gamma di bonus e agevolazioni disponibili. Dall’Assegno Unico al Bonus Musica, queste misure mirano infatti a facilitare il percorso educativo dei giovani e ad alleviare il carico finanziario sulle famiglie. Ecco una panoramica dei principali bonus e agevolazioni per le famiglie con figli studenti nel 2024:

1. Assegno Unico per i Figli 2024: Questo sostegno economico mensile è garantito alle famiglie con figli fino a 21 anni di età, in base all’ISEE specifico. L’importo dell’assegno varia in base alla situazione economica della famiglia, con importi maggiori per chi ha un ISEE più basso.

2. Bonus Gite Scolastiche: Riservato agli studenti delle scuole superiori statali, questo bonus è erogato alle famiglie con un ISEE basso e consente un contributo fino a 150 euro per i viaggi di istruzione. Recentemente, la soglia ISEE massima per accedere al bonus è stata estesa, offrendo maggiori opportunità di accesso.

3. Bonus Musica 2024: Le famiglie con figli che frequentano corsi di musica possono beneficiare di una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute durante l’anno, fino a un massimo di 190 euro. Questa agevolazione è disponibile per redditi inferiori a 36.000 euro e per studenti con età compresa tra i 15 e i 18 anni.

4. Carta Cultura Giovani e Carta del Merito: Queste nuove iniziative offrono bonus di 500 euro per l’acquisto di prodotti culturali, corsi di formazione, libri, biglietti per cinema e teatri, o per l’accesso a musei. La Carta Cultura Giovani è destinata a chi compie 18 anni con un ISEE familiare inferiore a 35.000 euro, mentre la Carta del Merito è riservata agli studenti che si diplomano con votazioni eccellenti, quindi può valere per figli che frequentano la scuola in casi eccezionali anche le università.

5. Detrazioni Fiscali per le Spese Scolastiche: Le famiglie possono beneficiare di una detrazione del 19% sull’IRPEF per spese scolastiche fino a 800 euro per ogni alunno. Questo include tasse di iscrizione, mensa scolastica, gite e altre spese correlate.

6. Bonus per Studenti Universitari: Le tasse universitarie sono stabilite in base all’ISEE familiare, consentendo un maggiore risparmio per chi ha un indicatore economico basso. Gli studenti fuori sede che vivono in affitto possono accedere a una detrazione IRPEF del 19% fino a 2.633 euro per i costi sostenuti nel 2023.

7. Contributi per i Libri Scolastici: Questo bonus varia da regione a regione e fornisce aiuti per l’acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole secondarie in difficoltà economica.

8. Bonus per Figli Studenti Disabili: Gli studenti con disabilità e le loro famiglie possono inoltre accedere a una serie di servizi e risorse per garantire pari opportunità nell’istruzione, compresi aiuti economici e sostegno individuale.