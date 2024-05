L’INPS ha confermato due nuove date di pagamento per l’ex Bonus Renzi di maggio 2024 destinato ai beneficiari della Naspi, il trattamento integrativo precedentemente noto come Bonus Renzi. Queste date sono fissate per il 15 e il 16 maggio 2024 e sono valide esclusivamente per i beneficiari la cui documentazione previdenziale indica specificamente questi giorni come data di accredito. È importante sottolineare che la data di accredito dell’ex Bonus Renzi può variare tra i beneficiari e non è uniforme per tutti. Per verificare la propria data di accredito specifica, si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’INPS e consultare le informazioni disponibili nel proprio fascicolo previdenziale.

Come Controllare il Pagamento dell’Ex Bonus Renzi a Maggio 2024

Le date di accredito della Naspi e del trattamento integrativo non sono uniformi per tutti i beneficiari. Pertanto, i pagamenti previsti per il 15 e il 16 maggio 2024 sono destinati solo ai beneficiari che trovano queste date indicate nel loro fascicolo previdenziale. Qui di seguito forniamo una guida su come accedere al fascicolo per verificare questa informazione:

Accedere alla pagina del fascicolo previdenziale sul sito dell’INPS.

Selezionare l’opzione “Utilizza lo strumento” nell’angolo in alto a destra.

Effettuare l’accesso utilizzando SPID, CIE o CNS.

Selezionare “Prestazioni” dal menu laterale.

Fare clic su “Pagamenti”.

Individuare la prestazione e l’anno di riferimento (Trattamento integrativo del 2024 nel caso in questione).

Verificare la presenza di disposizioni di pagamento relative a maggio 2024. Nella disposizione di pagamento, sarà possibile visualizzare l’importo e la data effettiva di versamento da parte dell’INPS.

Controllare il Pagamento dell’Ex Bonus Renzi in Busta Paga

L’ex Bonus Renzi è destinato anche ai lavoratori dipendenti e viene erogato direttamente in busta paga, accorpato al regolare stipendio mensile. Per controllare l’accredito e l’importo erogato come ex Bonus Renzi, basta esaminare il proprio cedolino dello stipendio.

All’interno del cedolino, troverai una voce intitolata “Trattamento integrativo L. 21/2020”, che indica l’importo ricevuto come ex Bonus Renzi.

I lavoratori pubblici possono accedere ai dettagli del loro cedolino online seguendo le istruzioni disponibili sul sito NoiPA per il download.

Funzionamento e Richiesta dell’Ex Bonus Renzi

L’ex Bonus Renzi è distribuito mensilmente sia ai lavoratori dipendenti che ai disoccupati beneficiari della Naspi. Non è necessario richiedere il Bonus Renzi, poiché viene erogato automaticamente a coloro che ne hanno diritto.

Per i lavoratori dipendenti, l’importo viene fornito dal datore di lavoro e incluso direttamente nella busta paga mensile.

Per i disoccupati beneficiari della Naspi, il trattamento integrativo è erogato direttamente dall’INPS e accreditato sul conto corrente designato per i pagamenti della Naspi.