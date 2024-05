Continuano a emergere importanti novità sul fronte dei sussidi per le fasce di popolazione maggiormente in difficoltà e tra questi, il nuovo decreto Coesione introduce un bonus di 500 euro mensili dedicato ai giovani disoccupati, con l’obiettivo di favorire l’impiego e incentivare l’avvio di nuove attività imprenditoriali.

Dettagli del Bonus

Il contributo di 500 euro mensili è destinato ai giovani disoccupati che decidono di avviare un’attività imprenditoriale o una ditta individuale nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Questo sostegno diretto mira a incentivare la creazione di nuove imprese nei settori strategici per lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale e quella ecologica.

Requisiti per Ottenere il Bonus

Per poter beneficiare del contributo, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Stato di Disoccupazione: Bisogna essere ufficialmente riconosciuti come disoccupati dai centri per l’impiego.

Età: Il bonus è riservato ai giovani under 35.

Attività Imprenditoriale: L’attività deve essere avviata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.

Settori Strategici: L’impresa deve operare in uno dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie o per la transizione digitale ed ecologica.

Durata del Contributo

Il bonus di 500 euro è erogato mensilmente per un periodo massimo di tre anni, comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Questo significa che chi avvia un’attività nel 2025 potrà beneficiare del contributo fino al 2028.

Esenzione Fiscale

Un altro aspetto rilevante di questo bonus è che i soldi percepiti non concorrono alla formazione del reddito. Secondo l’articolo 21, comma 3 del provvedimento, il contributo è esente dalle imposte, rappresentando un sostegno netto per i giovani imprenditori.

Come Fare Domanda

Attualmente, non sono ancora state specificate le modalità per inoltrare la domanda per il contributo. Tuttavia, è previsto che ulteriori dettagli saranno disponibili prossimamente, visto che c’è ancora tempo prima dell’inizio del periodo di validità del bonus.

Questo nuovo bonus rappresenta un’opportunità significativa per molti giovani disoccupati che aspirano a mettersi in proprio. Con un sostegno finanziario di 500 euro mensili e l’esenzione fiscale, i giovani imprenditori avranno un aiuto concreto per avviare e sviluppare le loro attività nei settori cruciali per l’innovazione e la sostenibilità.