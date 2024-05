A partire da inizio luglio, oltre 3,2 milioni di lavoratori nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi, e nella Distribuzione moderna organizzata vedranno un leggero aumento nella loro quattordicesima mensilità con un Bonus da 175 euro. Questo incremento è frutto dei recenti accordi di rinnovo contrattuale sottoscritti nei rispettivi settori.

Dettagli degli Accordi Contrattuali

I nuovi accordi prevedono un aumento della parte fissa dello stipendio, con incrementi periodici che si protrarranno fino a febbraio 2027, quando il rinnovo sarà completamente a regime. Oltre agli aumenti salariali, sono previsti anche vari benefit per i lavoratori.

Bonus Una Tantum

In concomitanza con il pagamento della quattordicesima, i lavoratori riceveranno anche un bonus una tantum il cui importo varia in base al livello di inquadramento. Questo bonus compenserà la possibile perdita dello sgravio contributivo sulla quattordicesima. Infatti, se il pagamento della mensilità aggiuntiva dovesse comportare il superamento delle soglie previste per la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore (1.923 e 2.692 euro lordi), questa agevolazione verrebbe meno, con uno svantaggio fino a 100 euro per il lavoratore.

Importi del Bonus

Il bonus previsto è di 175 euro e spetta a tutti i lavoratori impiegati con i contratti collettivi nazionali (Ccnl) del Terziario, Distribuzione e Servizi di Confcommercio o Confesercenti. Questo include varie categorie professionali, come:

Agenti immobiliari

Agenti e rappresentanti

Agenzie di lavoro interinali

Lavoratori impiegati nella grande distribuzione

Acconciatori (parrucchieri, barbieri) ed estetisti

Imprese di pulizia

Operatori di vendita (nei negozi al dettaglio e nei supermercati)

Inoltre, il bonus si applica anche ai lavoratori impiegati nelle imprese del commercio moderno, sia alimentari che non alimentari, operanti attraverso la grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping online.

Verifica del Contratto Applicato

Per assicurarsi di essere tra i beneficiari del bonus, i lavoratori devono controllare la loro busta paga. Nella parte alta del documento è indicato il contratto collettivo applicato, che confermerà l’idoneità al bonus.

La Quattordicesima

Il bonus una tantum si aggiunge alla quattordicesima mensilità, che viene pagata il 1° luglio di ogni anno per i lavoratori con il suddetto contratto. L’importo della quattordicesima segue le stesse regole di calcolo della tredicesima, ma si basa su un periodo differente. È pari all’importo di una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno precedente, rapportata ai mesi lavorati negli ultimi 12 mesi. Quindi, un lavoratore con solo sei mesi di servizio riceverà una quattordicesima dimezzata.