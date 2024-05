Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto un’agevolazione economica, un Bonus da 150 euro per supportare le famiglie nelle spese relative alle attività extracurricolari degli studenti delle scuole superiori. Il bonus, che può arrivare fino a un massimo di 150€, è destinato a coprire parzialmente i costi di visite guidate e viaggi didattici svolti nell’ambito del percorso scolastico.

Requisiti ISEE e Modalità di Richiesta

Il contributo è riservato agli studenti del secondo ciclo di istruzione appartenenti a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ai 15.000€. Per accedere al bonus, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 31 maggio 2024. La domanda dovrà essere inoltrata sulla piattaforma web Unica, disponibile per tutti coloro che accedono con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato l’accesso, gli utenti dovranno selezionare la voce “Agevolazioni” e indicare i dettagli del viaggio di istruzione per il quale si richiede il bonus. Le risorse saranno assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Procedura per la Richiesta del Bonus da 150 euro

Presentazione della DSU: Entro il 31 maggio 2024, i richiedenti devono presentare la DSU per ottenere il calcolo dell’ISEE.

Accesso alla Piattaforma Unica: Utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, gli utenti devono accedere alla piattaforma web Unica.

Selezione della Voce “Agevolazioni”: Nella piattaforma, è necessario selezionare la sezione dedicata alle agevolazioni economiche.

Inserimento dei Dati del Viaggio di Istruzione: Bisogna specificare i dettagli relativi al viaggio didattico coperto dal bonus.

Invio della Domanda: Una volta completata la procedura, la domanda deve essere inoltrata per via telematica.

Assegnazione delle Risorse

Le risorse verranno erogate seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all’esaurimento dei fondi stanziati. Pertanto, è consigliabile presentare la domanda il prima possibile per aumentare le possibilità di ottenere il bonus.