Buone notizie per molti contribuenti italiani, che riceveranno un sostegno economico dal governo grazie al nuovo decreto taglia incentivi, è introdotto un bonus da 1047 euro per alcuni lavoratori del settore pubblico. Ecco tutto quello che c’è da sapere su chi può beneficiarne e come sarà erogato.

Dettagli del Bonus

Il bonus da 1047 euro sarà distribuito nel corso di 24 mesi e si rivolge specificamente ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa misura è stata pensata per supportare il personale coinvolto nella formulazione delle riforme fiscali, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Obiettivi del Bonus

Sostegno al Personale: Il bonus mira a incentivare i dipendenti che dovranno affrontare straordinari frequenti a causa della carenza di personale e dell’aumento del carico di lavoro legato alle riforme fiscali.

Miglioramento dell’Efficienza: L’obiettivo è aumentare l’efficienza e la produttività del personale amministrativo, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Riduzione del Tax Gap: Il bonus fa parte delle misure per ridurre il divario fiscale e migliorare la gestione delle riforme fiscali.

Beneficiari e Modalità di Richiesta

Chi può ottenere il bonus: Dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come richiederlo: Il bonus sarà erogato automaticamente ai dipendenti coinvolti senza bisogno di presentare una domanda specifica. Le modalità di distribuzione saranno gestite internamente dalle rispettive agenzie.

Incentivi Supplementari

Oltre al bonus da 1.047 euro, è previsto anche un incentivo per i dipendenti dei tribunali. I cancellieri e altri dipendenti potranno ricevere un premio del 15% della retribuzione (circa 4.500 euro) per il lavoro di smaltimento delle pratiche accumulate, contribuendo a un generale miglioramento del sistema giudiziario.

Assunzioni Future

L’attuazione del Piano integrato dell’amministrazione potrebbe portare all’assunzione di oltre 10.000 nuovi dipendenti nei prossimi tre anni, contribuendo ulteriormente a risolvere la carenza di personale e migliorare l’efficienza delle agenzie