Con l’approvazione del decreto Primo Maggio da parte del Consiglio dei Ministri, prende forma un nuovo beneficio per i lavoratori dipendenti, il Bonus 100 euro per cui dovrà essere fatta domanda. Questa erogazione è pensata come un’anticipazione in attesa dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità. Ma quali sono i requisiti necessari per poter usufruire di questo bonus? Vediamoli nel dettaglio.

Requisiti Generali:

Secondo quanto comunicato dal Consiglio dei Ministri, i requisiti generali per fare domanda ottenere il Bonus 100 euro sono i seguenti:

Reddito Complessivo: Il reddito complessivo non deve superare i 28.000 euro.

Stato Civile e Dipendenza Familiare: Il lavoratore deve avere un coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio. Se il lavoratore è single o separato, deve avere almeno un figlio a carico.

Imposizione Fiscale: L’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, percepiti dal lavoratore, deve essere d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Dettagli sul Reddito:

Il bonus è concesso ai lavoratori dipendenti che, nel corso del 2024, rispettino contemporaneamente due condizioni: il reddito totale non deve superare i 28.000 euro e l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni spettanti al lavoratore. In altre parole, il lavoratore non deve essere incapiente.

Coniuge e Figli a Carico:

Se il lavoratore ha un coniuge non separato, deve avere almeno un figlio, entrambi devono essere a carico. Se il lavoratore è single o separato, deve avere almeno un figlio a carico nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio. Inoltre, possono essere presi in considerazione anche figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente.

Importo e Ritenute:

Il bonus da 100 euro sarà soggetto a ritenute e sarà rapportato al periodo di lavoro. L’aliquota applicabile sarà del 23%. L’importo esatto sarà variabile in base alle detrazioni d’imposta spettanti al dipendente.

Presentazione delle Domande:

Il bonus sarà erogato con la prima busta paga del 2025 e dovrebbe coinvolgere poco oltre un milione di famiglie. Sarà compito del lavoratore richiedere il bonus al datore di lavoro, attestando per iscritto il possesso dei requisiti necessari, inclusi il codice fiscale del coniuge e dei figli.