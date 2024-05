La tranquillità di Carataromana, a Ischia, è improvvisamente interrotta da un dramma che ha lasciato la comunità sgomenta. Un bambino di soli 7 mesi è trovato senza vita nella sua culla, scatenando una corsa disperata verso l’ospedale e generando un’ondata di dolore e sconcerto tra i familiari e i residenti. È stata la madre del neonato a fare la tragica scoperta, trovando il piccolo privo di sensi nella sua culla. Nonostante i tentativi frenetici di rianimazione da parte del personale medico dell’ospedale di Lacco Ameno, il cuore del bambino ha cessato di battere irrimediabilmente, lasciando un vuoto insormontabile nel cuore della famiglia.

Le prime ipotesi sulle cause del decesso si concentrano sul soffocamento, forse causato da un rigurgito o da una posizione poco opportuna nella culletta. Tuttavia, sono in corso approfonditi accertamenti medici per comprendere appieno quanto accaduto. Il corpo del bambino è trasferito nella camera mortuaria in attesa di ulteriori sviluppi e decisioni istituzionali.

Le autorità competenti sono già informate della tragedia e stanno conducendo i primi interventi di rito, compresi gli accessi all’abitazione della famiglia coinvolta. Mentre si cercano risposte e si affronta il dolore insopportabile, la comunità si stringe intorno alla famiglia colpita dalla tragedia, cercando di offrire conforto e sostegno in questo momento di estremo dolore e smarrimento.