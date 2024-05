Una tragedia senza precedenti ha scosso la tranquilla cittadina barocca di Noto, situata a mezz’ora di distanza da Siracusa, quando una bimba di soli 10 mesi è morta dopo aver ingerito candeggina. L’intera comunità è stata sconvolta da questo evento drammatico, mentre gli investigatori cercano di fare luce su ciò che è accaduto nella modesta abitazione di famiglia, situata nella periferia di Noto. La Procura ha avviato un’inchiesta per comprendere gli eventi che hanno portato alla morte della piccola, affidando le indagini ai Carabinieri, i quali stanno raccogliendo con diligenza gli elementi necessari per ricostruire la sequenza degli eventi.

Secondo le prime informazioni emerse, nella casa vi erano la madre della bimba, i suoi due fratellini e la piccola vittima. Sembrerebbe che la bimba di appena 10 mesi sia venuta a contatto con un secchio contenente acqua e candeggina, il cui panno immerso potrebbe aver attirato la sua curiosità. È ancora oggetto di indagine se la bimba abbia messo la testa nel secchio o se quest’ultimo le sia caduto addosso mentre strisciava sul pavimento. Ciò che è certo è che la bambina ha ingerito dell’acqua contaminata, causando un’immediata reazione di panico nella madre, che ha prontamente cercato aiuto nei vicini di casa.

Decidendo di non attendere l’arrivo dell’ambulanza, i vicini hanno trasportato la piccola al vicino ospedale Trigona, dove è immediatamente presa in carico dai medici del pronto soccorso. Purtroppo, sembra che la bimba sia giunta in ospedale già in condizioni critiche, e poco dopo il suo cuore ha cessato di battere. I familiari, profondamente sconvolti dall’accaduto, sono interrogati dalle autorità, mentre i Carabinieri hanno eseguito rilievi all’interno dell’abitazione per cercare di comprendere esattamente la dinamica di questo tragico incidente domestico.

Il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha espresso il dolore e il cordoglio dell’intera comunità per questa perdita incolmabile: “È un lutto per tutta la città. Siamo in attesa dell’evoluzione delle indagini degli inquirenti: è un grande dolore per tutti noi e da padre piango questa perdita che crea un grande vuoto.”