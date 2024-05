Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un’importante operazione di controllo ad Angri, finalizzata a contrastare i furti in abitazione, nelle attività commerciali e lo spaccio di droga. L’operazione, che ha visto l’impiego di 14 pattuglie e 40 militari, ha incluso anche la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Durante i controlli, sono stati fermati e ispezionati 90 veicoli e identificate 130 persone. Le verifiche hanno portato all’emissione di 10 sanzioni per varie violazioni del Codice della Strada. Un’attenzione particolare è stata riservata ai velocipedi a pedalata assistita, ovvero biciclette dotate di motore elettrico ausiliario.

Velocipedi a Pedalata Assistita: Controlli e Sequestri

Le normative attuali stabiliscono che i velocipedi a pedalata assistita devono avere un motore elettrico con una potenza nominale continua massima di 0,25 KW. L’alimentazione del motore deve essere progressivamente ridotta e poi interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Inoltre, questi velocipedi possono essere dotati di un pulsante per attivare il motore anche con i pedali fermi, purché non superino i 6 km/h in questa modalità.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno sequestrato cinque velocipedi che non rispettavano queste specifiche. Questi veicoli, modificati in modo da comportarsi come veri e propri ciclomotori, sono stati trovati privi delle caratteristiche previste dal Codice della Strada. I conducenti di questi mezzi sono stati sanzionati per guida senza patente, mancato uso del casco protettivo e circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa.

L’operazione dei Carabinieri ha dimostrato l’efficacia dei controlli mirati nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative. Il sequestro dei velocipedi irregolari e le sanzioni emesse testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel prevenire comportamenti pericolosi e nell’assicurare il rispetto delle leggi.