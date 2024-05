Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola ha proclamato lo stato di agitazione dell’Avvocatura Nolana, minacciando il ricorso all’astensione dalle udienze civili e penali presso i Giudici di Pace del Mandamento di Nola. Questa decisione, presa in una seduta straordinaria, è stata motivata dalle numerose problematiche che affliggono il funzionamento degli uffici giudiziari locali.

Criticità Rilevate

Il Consiglio dell’Ordine ha elencato una serie di criticità che stanno rendendo difficile l’esercizio della professione forense e rallentando l’attività giudiziaria:

Malfunzionamento del Processo Civile Telematico (PCT): La mancata funzionalità del PCT è più volte denunciata alle autorità competenti, ma senza ottenere risposte concrete.

Carenza di Personale Amministrativo: Gli uffici del Giudice di Pace, in particolare quello di Sant’Anastasia, soffrono di una cronica carenza di personale, impedendo il regolare funzionamento delle attività.

Rallentamenti nei Procedimenti Giudiziari: Le udienze sono fissate con molto ritardo, e la pubblicazione delle sentenze avviene dopo almeno due anni e mezzo dal deposito in cancelleria.

Criticità della Modalità Telematica: L’esclusivo utilizzo della modalità telematica, anche per procedimenti precedenti alla Legge Cartabia, sta creando difficoltà nello svolgimento regolare delle udienze e nello smaltimento dell’arretrato.

Richieste e Azioni

Il Consiglio dell’Ordine ha sollecitato più volte interventi urgenti da parte delle autorità competenti, inclusi il Presidente del Tribunale di Nola e il Ministero della Giustizia, senza ricevere risposte soddisfacenti. Tra le richieste figurano:

Intervento Urgente sul PCT: Autorizzare l’utilizzo del “doppio binario”, permettendo la verbalizzazione cartacea in caso di malfunzionamento della modalità telematica per evitare rinvii d’ufficio.

Risoluzione della Carenza di Personale: Colmare i vuoti di organico presso l’ufficio del Giudice di Pace di Sant’Anastasia.

Costituzione di un Tavolo Tecnico: Creazione di un tavolo tecnico con tutti gli operatori del comparto giustizia del Tribunale di Nola per affrontare le disfunzioni del sistema telematico.

Prospettive e Conseguenze

Il rischio di un’astensione dall’attività giudiziaria da parte degli avvocati nolani è sempre più concreto. L’effettivo svolgimento delle attività dipenderà dalla risposta delle autorità competenti alle richieste dell’Ordine degli Avvocati. La situazione richiede un intervento tempestivo per riportare il servizio giudiziario a livelli accettabili di efficienza e sostenibilità.