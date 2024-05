Un tragico incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Casoria, in provincia di Napoli, causando la morte di una guardia giurata. In via Giovanni Pascoli, un’auto guidata da un 68enne di Napoli si è scontrata con una moto di un istituto di vigilanza. L’uomo alla guida della moto, una guardia giurata di 53 anni, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, il 53enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria. Entrambi i veicoli coinvolti nello scontro, che sono risultati in regola con i documenti di circolazione, sono stati sequestrati dalle autorità.

Indagini in Corso

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono attualmente in corso. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali prove, come filmati di telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Sicurezza Stradale

Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della necessità di rispettare le norme di circolazione per prevenire incidenti che possono avere conseguenze fatali. Le autorità continuano a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prudenza e dell’attenzione quando si è alla guida.