Un brutto incidente stradale è avvenuto nel tratto di strada che collega Alvanella di Mercogliano al comune di Monteforte, precisamente in via Taverna Campanile. La dinamica del sinistro, avvenuto la scorsa notte, è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. L’arrivo tempestivo dei carabinieri sul luogo dell’incidente ha permesso di effettuare i necessari rilievi per comprendere meglio cosa sia accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una donna alla guida di un’auto ha improvvisamente perso il controllo del veicolo poco prima della mezzanotte, ribaltandosi e finendo di traverso sulla carreggiata. Nell’incidente è stata coinvolta anche un’altra vettura.

I soccorsi sono immediatamente intervenuti sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte e per raccogliere ulteriori informazioni sulla dinamica dell’incidente. Attualmente, sono in corso indagini per chiarire le cause esatte che hanno portato al tragico evento e per determinare eventuali responsabilità.

Il bilancio dell’incidente è di due donne ferite, le cui condizioni di salute al momento non sono ancora note. Resta da sperare che possano riprendersi completamente e che le autorità possano fornire risposte chiare e precise sulle circostanze dell’incidente.