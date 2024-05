Ieri sera, intorno alle 18.15, una tragedia ha colpito la città di Napoli. In via Labriola, una donna di 80 anni, R.R., è stata investita mortalmente da un’auto pirata mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione via E. Ciccotti.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, un’auto si era fermata per consentire alla signora di attraversare la strada. Tuttavia, una Citroen di colore blu scuro, nel tentativo di sorpassare la vettura ferma, ha travolto l’anziana donna e poi è fuggita senza prestare soccorso. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale Cardarelli in stato di incoscienza, ma purtroppo è deceduta dopo poche ore a causa delle gravi ferite riportate.

Le Indagini

La Polizia Locale di Napoli è attualmente impegnata nelle indagini per identificare il conducente e il veicolo coinvolto nell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per risalire al responsabile. La comunità è sconvolta dall’accaduto e spera che il colpevole venga presto individuato e consegnato alla giustizia.

Un Appello alla Sicurezza Stradale

Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e il rispetto delle norme del codice della strada. Attraversare la strada dovrebbe essere un atto sicuro per tutti i cittadini, e comportamenti irresponsabili come il sorpasso imprudente di un’auto ferma per far passare un pedone possono avere conseguenze fatali.

Il Dolore della Comunità

La morte di R.R. ha scosso profondamente la comunità locale. I residenti di via Labriola e delle zone circostanti hanno espresso il loro cordoglio e solidarietà alla famiglia della vittima. La speranza comune è che le indagini portino rapidamente all’identificazione del colpevole e che giustizia sia fatta per la signora R.R.