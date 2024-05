Nel pomeriggio di ieri la statale 106 Jonica, nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina (Taranto) in direzione Reggio Calabria, è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha causato la perdita di due vite umane. Le vittime sono identificate come un uomo di 46 anni nato a Noci (Bari) ma residente a Mottola e una donna di 45 anni di Mottola (Taranto). Entrambi viaggiavano a bordo di una Mini Countryman, la quale è precipitata in una scarpata dopo un violento scontro con un autotreno adibito al trasporto di frutta. Il camion, a seguito dell’impatto, si è ribaltato sulla carreggiata, perdendo il carico.

Il conducente del mezzo pesante, un individuo originario di Monopoli (Bari), è rimasto ferito nell’incidente, mentre purtroppo le due persone a bordo della vettura hanno perso la vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, quest’ultimi incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e di stabilire le responsabilità.

La chiusura della strada alla circolazione con deviazione del traffico automobilistico su percorsi alternativi ha causato disagi e rallentamenti nella zona interessata dall’incidente, mentre la comunità locale è stata scossa dall’improvvisa tragedia.

Questo ennesimo incidente mortale solleva molte domande senza risposta. Quali sono state le cause che hanno portato a un tale scontro? È stata una fatalità o ci sono stati errori umani o problemi tecnici? Le autorità competenti svolgeranno un’indagine approfondita per cercare di dare risposte alle famiglie delle vittime e per prevenire che tragedie simili possano ripetersi in futuro.