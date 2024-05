Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità lungo la strada nazionale che collega Monteforte Irpino a Taurano e Mugnano del Cardinale. Ciò che doveva essere un normale viaggio si è trasformato in una tragedia quando un’auto, con a bordo due donne, ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero ai margini della carreggiata. La passeggera, una donna di 73 anni residente ad Avella, ha subito gravi ferite nell’impatto e, nonostante i soccorsi tempestivi, ha purtroppo perso la vita dopo essere trasportata d’urgenza in ospedale. Le operazioni di estrazione dalle lamiere della vettura e il trasporto ai sanitari del 118 sono stati rapidi ed efficienti, ma purtroppo il destino ha deciso altrimenti.

Dopo un breve periodo di ricovero e disperati tentativi da parte del personale medico di salvare la sua vita, il cuore della donna ha cessato di battere, segnando così la fine di una vita spezzata in un tragico incidente stradale.

Ora, mentre la comunità piange la perdita della donna e si stringe attorno alla sua famiglia in lutto, i carabinieri stanno indagando per comprendere appieno la dinamica di questo terribile incidente. Lungo questa arteria stradale, purtroppo, non è la prima volta che si verificano tragedie simili, e la comunità spera che le indagini possano portare a una maggiore comprensione degli eventi e, se necessario, a misure per garantire una maggiore sicurezza stradale in futuro.