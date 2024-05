Giugno porta buone notizie per molti italiani, con l’atteso ricalcolo degli importi delle pensioni erogati nei mesi di marzo e aprile 2024.e gli aumenti previsti. Questo aggiornamento integrerà negli assegni pensionistici gli incrementi stabiliti dalla recente riforma dell’Irpef. Tuttavia, non tutti i pensionati vedranno aumenti nel prossimo assegno.

Dettagli del Ricalcolo e degli Aumenti

A partire dal prossimo mese, i pensionati che attendono arretrati vedranno un aumento nei loro cedolini di giugno. Coloro che hanno già ricevuto tali arretrati non beneficeranno di ulteriori incrementi. Per verificare se si ha diritto a un aumento, i pensionati possono consultare gli importi mensili lordi e netti attraverso il modello “ObisM”. Questo servizio online è accessibile a tutti i pensionati, inclusi quelli della gestione ex Inpgi 1, ora confluita nell’Inps dal 1° luglio 2022.

Il modello ObisM, fruibile anche tramite il fascicolo previdenziale del cittadino sul sito dell’Inps, permette di visualizzare gli importi mensili comprensivi di aumenti, ritenute erariali e trattenute. È importante notare che questo certificato non è predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione, come l’Ape sociale, gli assegni straordinari e le isopensioni, che non vengono annualmente rivalutate.

Incrementi da Rivalutazione delle Pensioni

Gli aumenti derivanti dalla rivalutazione delle pensioni, tenendo conto dell’inflazione per il 2024, sono così suddivisi:

100% sulle pensioni fino a 4 volte il minimo;

85% sulle pensioni tra 4 e 5 volte il minimo;

53% sulle pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;

47% sulle pensioni tra 6 e 8 volte il minimo;

37% sulle pensioni tra 8 e 10 volte il minimo;

32% sulle pensioni oltre 10 volte il minimo.

Nuovi Scaglioni Irpef

La riforma dell’Irpef ha introdotto i seguenti scaglioni:

Fino a 15mila euro: aliquota al 23%;

28mila euro: riduzione dell’aliquota dal 25% al 23%;

Fino a 50mila euro: aliquota invariata al 35%;

Oltre 50mila euro: aliquota del 43%.

Aumenti Specifici negli Assegni Pensionistici

Secondo l’Inps, a partire dal 1° gennaio 2024, gli aumenti delle pensioni sono i seguenti:

1.000 euro: aumento lordo di 54 euro al mese;

1.500 euro: aumento lordo di 81 euro al mese;

2.000 euro: aumento lordo di 108 euro al mese;

2.500 euro: aumento lordo di 114,75 euro al mese;

3.000 euro: aumento lordo di 85,80 euro al mese;

3.500 euro: aumento lordo di 88,55 euro al mese;

4.000 euro: aumento lordo di 101,20 euro al mese;

5.000 euro: aumento lordo di 100 euro al mese;

6.000 euro: aumento lordo di 71,40 euro al mese.

Date dei Pagamenti

A causa della festività del 2 giugno (Festa della Repubblica), i pagamenti verranno effettuati con le seguenti modalità:

1° giugno 2024: i pensionati potranno ritirare la pensione presso le Poste.

3 giugno 2024: chi ritira la pensione in banca potrà percepire l’importo a partire da lunedì.

I pensionati sono invitati a verificare i propri cedolini e a utilizzare i servizi online dell’Inps per maggiori dettagli sugli importi e gli eventuali aumenti spettanti.