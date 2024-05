Napoli teatro di un oscuro episodio di violenza nei confronti del personale sanitario, con un’ambulanza del 118 presa di mira durante un intervento di emergenza. L’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha documentato l’incidente su Facebook, sottolineando il crescente numero di aggressioni contro gli operatori sanitari nella città. L’evento si è verificato lunedì sera, quando l’equipaggio del 118 del Vomero è chiamato per un codice rosso presso le poste centrali in piazza Matteotti. Durante il tragitto, lungo via Scarlatti, un individuo di origine africana ha scagliato un oggetto contundente contro il parabrezza anteriore dell’ambulanza, mettendo in pericolo la vita del personale a bordo e compromettendo l’emergenza in corso.

Il rapido intervento del personale ha impedito conseguenze ancora più gravi, con l’ambulanza immediatamente fermata e la centrale operativa avvisata per l’invio di un’altra unità sul posto. Il personale sanitario, già provato da lunghi turni e dalla crescente tensione sul lavoro, ha espresso il proprio sgomento e la propria stanchezza di fronte a un odio ingiustificato e sempre più diffuso nei loro confronti.

Secondo l’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, questo è solo l’ultimo di una serie di attacchi contro il personale sanitario a Napoli nel corso del 2024. Con ben 33 aggressioni documentate tra le due divisioni del 118 della città e la 19ª registrata nell’ASL Napoli 1, l’escalation di violenza è fonte di preoccupazione e indignazione.