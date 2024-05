Il Centro Commerciale Campania continua a essere un punto di riferimento per lo shopping e le opportunità di impiego e lavoro, anche in un periodo caratterizzato da sfide strutturali. Recentemente, sono state aperte nuove posizioni lavorative presso alcuni dei brand più noti presenti nel centro.

Timberland Cerca Addetta alle Vendite

Timberland, rinomato brand internazionale di moda, è alla ricerca di una figura di addetta alle vendite. La posizione è inizialmente offerta come stage a 40 ore settimanali, con lavoro su turni. Non sono specificati dettagli precisi sui requisiti, ma gli interessati possono inviare il proprio CV e una mail di presentazione a campania@gruppogrecale.it per maggiori informazioni.

Opportunità di Tirocinio da Guess

Il gruppo Guess offre posizioni di tirocinio per addetti alle vendite presso il centro commerciale Campania, un lavoro tirocinio è di 6 mesi, con un impegno di 36 ore settimanali, prevalentemente durante i fine settimana e nei giorni festivi. È richiesto un interesse nel settore dell’abbigliamento e degli accessori moda. Chi desidera candidarsi può inviare una mail a alessandro.camerlingo@store.guess.eu.

Madi Gioielli Assume Addetto/a alle Vendite Part Time

Madi Gioielli ha pubblicato un annuncio per la ricerca di un addetto/a alle vendite part time con esperienza nel settore, anche in altri settori merceologici. Gli interessati possono inviare la loro candidatura, specificando nell’oggetto della mail “Campania”, all’indirizzo info@madigioielli.it.

Un Centro Commerciale Resiliente

Nonostante le recenti problematiche dovute al crollo di una parte della controsoffittatura, il Centro Commerciale Campania continua a dimostrare la sua vitalità e capacità di attrarre nuovi investimenti e opportunità lavorative. Le nuove aperture e le offerte di lavoro sono un chiaro segnale della fiducia che i brand ripongono in questa struttura come polo commerciale di rilevanza.

Per chi è in cerca di nuove opportunità di impiego nel settore della moda e della vendita al dettaglio, il Centro Commerciale Campania rappresenta una tappa obbligata. Non esitate a inviare le vostre candidature e a esplorare queste interessanti opportunità di carriera.