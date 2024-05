L’Assegno Unico per il Nucleo Familiare (ANF) vede un aggiornamento dei suoi livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione, cifre con aumenti in conformità con la normativa vigente. A partire dal 1° luglio di ogni anno, i livelli di reddito vengono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall’Istat. Per il periodo che va dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, l’INPS ha inoltre aggiornato le tabelle contenenti i nuovi livelli di reddito e gli importi mensili degli assegni.

Dettagli della Rivalutazione

Per il 2024-2025, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, è infatti risultata pari a +5,4%. Questo aggiornamento implica che i livelli di reddito delle tabelle per l’Assegno per il Nucleo Familiare sono aumentati in base a questa percentuale.

Applicazione delle Nuove Tabelle

La circolare dell’INPS include dunque le tabelle aggiornate, che specificano i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione e le nuove cifre dell’Assegno Unico. Questi aggiornamenti sono validi dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 e si applicano a diverse tipologie di nuclei familiari, esclusi quelli con figli e orfanili.

Impatto del Decreto Legislativo n. 230/2021

È importante ricordare che, in attuazione del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico a partire dal 1° marzo 2022, l’ANF per i nuclei con figli e orfanili è stato abrogato dalla stessa data. Pertanto, i nuovi livelli di reddito riguardano esclusivamente i nuclei familiari composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Tipologie di Prestazioni

I nuovi livelli di reddito saranno utilizzati per determinare non solo gli importi mensili, ma anche quelli giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Questo permette una più ampia applicabilità delle tabelle, adattandosi alle diverse esigenze lavorative e familiari.

La rivalutazione annuale degli importi degli Assegni per il Nucleo Familiare è un meccanismo fondamentale per mantenere il potere d’acquisto delle famiglie in linea con l’inflazione. Con l’aggiornamento per il periodo 2024-2025, l’INPS continua quindi a supportare le famiglie, garantendo che i livelli di reddito e gli importi degli assegni riflettano le attuali condizioni economiche. Le tabelle aggiornate forniscono un riferimento chiaro per i beneficiari e permettono una pianificazione finanziaria accurata.

Per ulteriori dettagli e per consultare le tabelle aggiornate, si invita a fare riferimento alla circolare INPS allegata.