Con il messaggio 1816 pubblicato il 13 maggio, l’INPS ha ufficializzato lo sblocco delle domande per l’Assegno di Inclusione (ADI) rivolto alle famiglie con maggiorenni in condizione di svantaggio, e le date di pagamento. Questo annuncio ha confermato che il pagamento dell’assegno per maggio potrebbe subire un leggero ritardo rispetto al consueto, che di solito avviene tra il 26 e il 27 di ogni mese.

Tempistiche di Pagamento

Il primo pagamento dell’assegno avviene il 15 del mese, mentre per ogni rinnovo successivo l’accredito è previsto il 27° giorno del mese. Tuttavia, l’INPS si riserva la possibilità di anticipare o ritardare i pagamenti di uno o due giorni in caso di giorni festivi. Pertanto, per il mese di maggio, le date di pagamento sono state così stabilite:

Mercoledì 15 maggio 2024: per chi deve ancora ritirare la carta ADI o per chi attende delle mensilità arretrate.

Martedì 28 maggio 2024: per il pagamento della mensilità corrente per coloro che già percepiscono l’assegno da almeno un mese.

Verifiche e Procedure

Per le domande di ADI che dichiarano la presenza di un componente adulto non disabile o di età pari o superiore a 60 anni, dal mese di febbraio 2024, i codici fiscali interessati sono inviati ai Comuni tramite la piattaforma GePI e messi a disposizione delle ASL attraverso un servizio dedicato per le necessarie verifiche.

In caso di conferma da parte delle Amministrazioni della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza, e con esito positivo delle verifiche sui requisiti di accesso, le domande sono progressivamente accolte e poste in pagamento. L’esito di queste verifiche sarà consultabile direttamente dal cittadino nella procedura ADI disponibile sul sito dell’INPS e dagli operatori di Sede attraverso il portale intranet dell’Istituto.

Pagamenti di Aprile 2024

A partire dalla mensilità di aprile 2024, sono poste in pagamento anche le domande per le quali non sia comunicato all’INPS l’esito delle verifiche entro i sessanta giorni dalla comunicazione dell’Istituto, purché l’istruttoria abbia avuto esito positivo.