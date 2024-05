Nella tranquilla cittadina di Scampitella, situata nel cuore dell’Irpinia, è scossa da un tentativo di rapina. Un gruppo di cinque individui armati e travisati ha cercato di irrompere in una gioielleria in via Citta di Contra, ma il loro piano è stato sventato da un efficace sistema di allarme. Il tentativo di assalto è descritto come audace e ben coordinato. I malviventi hanno tagliato e divelto la saracinesca della gioielleria e hanno tentato di sfondare le vetrate blindate per entrare nell’esercizio commerciale. Tuttavia, l’intervento del sistema di allarme ha disturbato i loro piani, costringendoli alla fuga precipitosa.

Prima che potessero mettere a segno il loro colpo, diverse pattuglie dei Carabinieri di Ariano Irpino sono allertate da un cittadino e si sono messe all’inseguimento dei malviventi. Nonostante i tentativi di distrazione, tra cui il lancio di chiodi a tre punte sull’asfalto per danneggiare le gomme delle auto di pattuglia, i carabinieri sono stati pronti a reagire.

Durante l’inseguimento, uno pneumatico della vettura di pattuglia è danneggiato dai chiodi, ma ciò non ha impedito alle forze dell’ordine di continuare la loro ricerca dei criminali. Tuttavia, i malviventi sono riusciti a dileguarsi, facendo perdere le loro tracce.

Le indagini sono in corso per identificare e catturare i responsabili di questo tentato crimine. L’episodio ha evidenziato sia la temerarietà dei malviventi sia la prontezza di intervento delle forze dell’ordine, che hanno risposto prontamente alla segnalazione del cittadino e hanno cercato di assicurare alla giustizia coloro che minano la sicurezza della comunità.