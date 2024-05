In una scoperta sorprendente avvenuta ieri nella zona agricola incolta a ridosso della strada provinciale 65 a Piana di Monte Verna, è emerso un contenitore nascosto contenente armi e munizioni di vario genere. È stato un residente locale di 42 anni a fare la scoperta, che ha prontamente avvisato i carabinieri della Stazione di Ruviano.

Il Ritrovamento

Il contenitore, celato su un fondo agricolo di proprietà del Demanio, è individuato dal 42enne del luogo. Una volta allertati, i carabinieri della Stazione di Ruviano sono intervenuti prontamente e hanno proceduto al sequestro delle armi e delle munizioni rinvenute.

Le Armi Sequestrate

Tra le armi sequestrate, si contano sei pistole di vario tipo, tra cui una pistola calibro 8 marca “Kimar” modello “Derringer” con canna modificata, tre pistole a salve calibro 380 marca “Bruni” e diverse altre con canna alterata, e due pistole artigianali ad 1 colpo. Oltre alle pistole, sono trovate due cartucce calibro 36 già innescate e ricaricate artigianalmente, insieme a quattro cartucce calibro 8 Flobert anch’esse ricaricate in modo artigianale.

Le Indagini in Corso

Attualmente, le indagini sono in corso per individuare i responsabili del possesso e del nascondimento di queste armi illegali. Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti, e i carabinieri stanno lavorando per stabilire l’origine e il motivo del deposito di queste armi in una zona agricola isolata.