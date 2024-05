La chiusura della stazione di Nocera Pagani lungo la A30 Caserta-Salerno rappresenta un’importante comunicazione per coloro che usufruiscono di questa tratta autostradale. La chiusura è programmata dalle 22 di martedì 14 maggio alle 6 di mercoledì 15 maggio e riguarda entrambe le direzioni, sia verso Caserta che verso Salerno. Il motivo di questa temporanea interruzione è legato ai lavori di riqualifica delle pensiline di stazione, un intervento che mira a migliorare le infrastrutture e garantire maggiore comfort e sicurezza agli utenti.

Per agevolare gli automobilisti durante questo periodo, sono fornite delle alternative. Per coloro che si dirigono verso Caserta, si consiglia di entrare alla stazione di Sarno, mentre per chi viaggia in direzione Salerno è preferibile utilizzare la stazione di Castel San Giorgio.

Queste indicazioni sono cruciali per pianificare al meglio i viaggi lungo la A30 durante il periodo di chiusura della stazione di Nocera Pagani. Si invitano tutti gli interessati a prendere visione di queste disposizioni e ad adottare le dovute precauzioni per evitare disagi e ritardi.