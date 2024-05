In un sorprendente sviluppo che ha scosso la comunità di Qualiano, Alfredo ‘o Chiatto, un noto commerciante del Napoletano e star del social media TikTok, è finito arrestato con l’accusa di furto di energia elettrica. Il 44enne, celebre per i suoi video promozionali in cui offriva prodotti a prezzi vantaggiosi nel suo mini market, si trova ora al centro di un’indagine che potrebbe avere gravi conseguenze legali.

L’Operazione dei Carabinieri

I carabinieri di Qualiano, in collaborazione con il personale dell’Enel, hanno condotto un controllo nel mini market di Alfredo nella giornata di ieri. Gli accertamenti hanno rivelato che il contatore elettrico del negozio era manomesso. In particolare, era rimosso il connettore di limitazione, permettendo così al commerciante di usufruire di energia elettrica illegalmente. Secondo le stime, il danno economico arrecato dall’uso non autorizzato di energia ammonta a circa 6mila euro, accumulati da dicembre dello scorso anno fino ad oggi.

Il Profilo di Alfredo ‘o Chiatto

Alfredo, meglio conosciuto come ‘o Chiatto, è diventato una figura popolare sui social media grazie ai suoi video creativi e spesso divertenti, in cui pubblicizzava prodotti in vendita nel suo negozio a prezzi molto competitivi. La sua presenza online ha attirato una vasta clientela e ha fatto sì che il suo mini market diventasse un punto di riferimento per molti residenti di Qualiano e dintorni. Tuttavia, dietro il successo e la popolarità, sembrava celarsi un’attività illecita che ora è venuta alla luce.

Conseguenze e Prossimi Passi

L’uomo è stato arrestato e, come riportato in una nota ufficiale dell’Arma, è attualmente in attesa di giudizio. La scoperta della manomissione del contatore non solo rappresenta un reato grave, ma pone anche un problema di sicurezza per la comunità. Il furto di energia elettrica può infatti causare danni alle infrastrutture e mettere a rischio la vita delle persone.