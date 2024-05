L’operato celere e deciso degli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Lauro ha portato al fermo di due giovani di nazionalità romena, sventando così i loro piani di compiere furti nelle abitazioni della zona. Il veicolo su cui si trovavano è intercettato mentre viaggiava a bordo di una Volkswagen Passat, la quale è immediatamente posta sotto sequestro poiché priva di copertura assicurativa. Nell’auto sono rinvenuti attrezzi da scasso e un coltello a “farfalla”, strumenti che lasciano poco spazio all’immaginazione sulle intenzioni criminali dei due individui. L’ulteriore approfondimento delle indagini ha rivelato che uno dei fermati era gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli, dovendo scontare una pena di sei anni di reclusione per reati di rapina ed estorsione.

Di conseguenza, gli agenti hanno provveduto al trasferimento in carcere ad Avellino del giovane in questione, assicurando così la giusta esecuzione della pena stabilita dalla magistratura. Per quanto riguarda il complice, anch’egli non è sfuggito alla giustizia: oltre alla denuncia per guida senza patente, mai conseguita, è identificato e denunciato per i suoi numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio.

È significativo notare che entrambi gli individui utilizzavano diversi alias per cercare di eludere la identificazione da parte delle autorità, dimostrando un’attitudine del tutto disonesta e un tentativo di sfuggire alle responsabilità dei loro atti.