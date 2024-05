Momenti di autentico terrore si sono vissuti ieri nella sede del Comune di Caserta quando un dipendente ha tentato di aggredire un dirigente. Franco Biondi, che tra le sue deleghe ha anche quella al personale, è stato preso di mira da un uomo armato di coltello.

La Dinamica dell’Incidente

L’aggressore ha cercato di fare irruzione nell’ufficio di Biondi, situato al terzo piano del Municipio in piazza Vanvitelli. Fortunatamente, il dirigente è riuscito a chiudere la porta in tempo, impedendo all’uomo di entrare. Contrariato dal fallimento del suo tentativo, l’aggressore si è scatenato contro la porta, colpendola con calci e sfregiandola con il coltello prima di fuggire.

Terrore tra i Dipendenti

Nel frattempo, i dipendenti del Comune, terrorizzati dall’accaduto, si sono barricati negli uffici temendo il peggio. La situazione di panico è durata fino a quando le forze dell’ordine sono intervenute per riportare la calma.

Intervento della Polizia

L’aggressore è stato bloccato dagli agenti della polizia municipale e della polizia di Stato a piazza Mercato, nelle vicinanze della sede del Comune. Addosso all’uomo sono stati trovati un coltello e un paio di forbici. Successivamente, è stato condotto in Questura per fare luce su quanto accaduto e per ulteriori accertamenti.

Reazioni e Commenti

L’episodio ha sconvolto la comunità locale e i dipendenti del Comune, che hanno vissuto momenti di grande paura. La tempestiva reazione delle forze dell’ordine è stata fondamentale per evitare conseguenze peggiori. Si attendono ora ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno spinto il dipendente a compiere un gesto così estremo.