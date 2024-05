Una scena agghiacciante ha scosso la mattinata a Trapani, quando un uomo straniero di 26 anni ha attaccato una donna incinta mentre accompagnava il figlio all’asilo, cercando di portare via il bambino con la forza. L’incidente è avvenuto davanti alla scuola dell’infanzia Don Bosco, e ha scatenato un intervento rapido e risoluto da parte dei carabinieri della Compagnia di Trapani. Le circostanze dell’aggressione sono riportate da testimoni oculari che si trovavano nei pressi della scuola. Secondo le prime informazioni emerse, l’uomo ha affrontato la donna incinta e ha tentato di strappare il bambino dalle sue braccia. È solo grazie alla pronta reazione delle persone presenti che si è reso possibile dare l’allarme e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri sono arrivati sul posto rapidamente, ancora mentre l’aggressione era in corso, e hanno subito proceduto all’arresto dell’aggressore. L’uomo è accusato di tentato sequestro di persona, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.

Durante la perquisizione dello zaino del 26enne, i carabinieri hanno fatto una scoperta inquietante: all’interno sono rinvenute un’ascia spaccalegna e un coltello di genere vietato, lungo quasi 30 centimetri. Questi ritrovamenti hanno sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alle intenzioni dell’uomo e alla gravità della sua aggressione.

Al momento, le indagini sono ancora in corso per determinare il movente dell’aggressione e se l’uomo agisse da solo o avesse complici. Nel frattempo, la donna incinta e il suo bambino sono stati portati in luogo sicuro, mentre l’aggressore è stato posto in custodia cautelare in attesa del processo.