Le comunità di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno sono ancora sotto choc per la tragica morte di Arcangelo Riposo, il giovane di 17 anni deceduto in un incidente in scooter ieri in Via Croce Rossa a Ottaviano. Arcangelo, studente del terzo anno al liceo linguistico «Armando Diaz» di Ottaviano, era residente a Terzigno ed era molto appassionato di teatro.

Una Giovane Vita Interrotta

Arcangelo Riposo aveva recentemente partecipato allo spettacolo «Le parole hanno un peso», incentrato sul tema del femminicidio, messo in scena al teatro parrocchiale di Terzigno dalla compagnia «I Giovani della Piazza». Sabato scorso, aveva recitato con grande entusiasmo, dimostrando il suo talento e la sua passione per il teatro. Solo due giorni prima dell’incidente, aveva completato un corso di recitazione organizzato dalla compagnia teatrale diretta da Nando Zanga, che lo aveva accolto e coccolato come uno dei più giovani membri.

Reazioni della Comunità

La tragica scomparsa di Arcangelo ha colpito profondamente la comunità. Suo zio, Mario Riposo, candidato in una delle liste a sostegno di Vincenzo Sangiovanni, ha immediatamente annullato un comizio elettorale in segno di lutto. Anche gli altri due candidati alla carica di sindaco, Michele Sepe e Tommaso Andreoli, hanno sospeso la loro campagna elettorale per rispetto verso la famiglia e per onorare la memoria del giovane.