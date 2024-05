Nel cuore del centro storico di Napoli, una controversa apertura ha scatenato un vivace dibattito tra i cittadini. La pizzeria “Santissima Pizza” ha aperto i battenti all’interno di una chiesa sconsacrata risalente al XIV secolo, suscitando dubbi e perplessità tra alcuni abitanti e associazioni del quartiere.

La Polemica

La scelta del Comune di Napoli di concedere il permesso di apertura ha sollevato critiche da parte del Comitato Civico Portosalvo, guidato dal presidente Antonio Pariante. Quest’ultimo contesta la decisione, soprattutto alla luce di una recente delibera che blocca per tre anni l’apertura di nuove attività di ristorazione nel centro storico. Pariante sottolinea l’importanza di tutelare il patrimonio storico e architettonico della città, esprimendo preoccupazione per la possibile trasformazione del carattere del centro antico.

Le Difese della Pizzeria

I titolari della “Santissima Pizza” respingono le accuse, dichiarando di aver ottenuto tutti i permessi necessari e di aver rispettato le normative vigenti. Affermano inoltre di aver ridato vita a un immobile in stato di abbandono, contribuendo alla riqualificazione della zona.

Il Dibattito Online

La vicenda ha acceso un acceso dibattito sui social network, dove molti cittadini si sono espressi sia a favore che contro l’apertura della pizzeria. Alcuni sostengono che l’iniziativa contribuisca alla riqualificazione del centro storico, mentre altri temono una banalizzazione del patrimonio culturale.

Il Futuro del Centro Storico

La discussione verte sul difficile equilibrio tra sviluppo economico e tutela del patrimonio storico. Mentre alcuni lodano il tentativo di fondere la sacralità di una ex chiesa storica con l’autenticità della pizza napoletana, altri rimangono scettici sul futuro del quartiere.

Critiche al Comune

Il Comune di Napoli è al centro delle critiche per la gestione del territorio, accusato di non aver contrastato abbastanza l’abusivismo commerciale e di non aver valorizzato adeguatamente il patrimonio storico della città.