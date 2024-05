Nel tragico evento che ha scosso la comunità di Torre del Greco il 2 gennaio 2022, la vita di un bambino di due anni e mezzo finì tragicamente interrotta, portando alla luce interrogativi su responsabilità e condizioni mentali. Adalgisa Gamba, la madre del bambino, è stata accusata dell’omicidio e ora si trova di fronte alla Corte di Assise di Napoli per rispondere di questo grave reato. Tuttavia, ciò che emerge dagli approfonditi accertamenti dei periti nominati dalla Corte è un quadro complesso e doloroso. Secondo i professori Giuseppe Sartori, Pietro Pietrini e Stefano Ferracuti, Adalgisa Gamba al momento del tragico evento era incapace di intendere e di volere a causa di una psicosi reattiva breve, una condizione mentale che ha compromesso la sua capacità di comprendere la realtà e di controllare i suoi atti.

La psicosi reattiva breve, come sottolineato dai periti, è una patologia con valore di malattia in senso medico-legale, che può manifestarsi in episodi transitori ma estremamente gravi. Nel caso di Adalgisa Gamba, questa condizione mentale sembra averla spinta verso un atto estremo, l’omicidio del proprio figlio, seguito molto probabilmente da un tentativo di suicidio.

Questa prospettiva getta nuova luce sulla tragedia, sollevando domande difficili riguardo alla responsabilità penale di Adalgisa Gamba. Sebbene la legge preveda la punizione per gli atti criminosi, è importante considerare lo stato mentale dell’imputata al momento dell’evento. La psicosi può distorto gravemente il giudizio e le azioni di una persona, rendendola incapace di comprendere appieno le conseguenze dei propri gesti.

Inoltre, i periti hanno valutato il grado di pericolosità sociale di Adalgisa Gamba, stabilendo che non è elevato e che potrebbe essere gestita attraverso adeguati trattamenti e supervisione da parte del Dipartimento di Salute Mentale competente per il territorio. Questo solleva ulteriori questioni sulla necessità di un internamento in strutture di massima sicurezza e sulla possibilità di offrire alla persona coinvolta un percorso di riabilitazione e cura.