La stazione di Cava de’ Tirreni teatro di un episodio di tensione, quando un pullman di linea è finito preso di mira da una fitta sassaiola, causando danni significativi al veicolo. Secondo quanto denunciato dai sindacati, due gruppi di giovani sono coinvolti nell’incidente, che ha anche causato feriti tra i passeggeri. Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute sul posto e stanno attualmente lavorando per identificare e perseguire i responsabili di questo atto di violenza. Purtroppo, quanto accaduto a Cava de’ Tirreni rappresenta solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza ai danni dei pullman del trasporto pubblico locale. Solo pochi giorni fa, sabato ad Amalfi, un turista è coinvolto in un alterco, danneggiando la porta di un autobus della Sita. Questo episodio è avvenuto dopo che il turista non era riuscito a salire a bordo del pullman a causa del sovraffollamento.

Di fronte a questa preoccupante serie di incidenti, i sindacati hanno richiesto la convocazione di un tavolo in Prefettura per discutere del fenomeno e valutare le misure necessarie per contrastarlo. È evidente che è necessario adottare misure concrete per garantire la sicurezza sia dei conducenti che dei passeggeri e proteggere il patrimonio dei servizi pubblici di trasporto locale. La violenza contro i mezzi pubblici non solo mette a rischio la sicurezza delle persone e danneggia i beni pubblici, ma mina anche la fiducia nella rete di trasporto locale.